Тагильчанин напал на сына собутыльника из-за 300 рублей

Семену Борисихину вынесли приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор Семену Борисихину, которого обвиняли в разбойном нападении на подростка. Об этом пишет издание ТагилЛАЙФ.

Как выяснило следствие, 17 декабря 2021 года матерый рецидивист пил в гостях у приятеля в квартире. Когда хозяин уснул, мужчина замахнулся на его сына школьного возраста бутылкой водки, и в ультимативной форме потребовал перевести ему на карту 300 рублей.

Подросток испугался и выполнил требование гостя. Получив нужную сумму, гость покинул квартиру.

Суд приговорил Семена Борисихина к трем годам колонии общего режима, а также постановил взыскать с него 10 тысяч рублей в пользу школьника в качестве моральной компенсации. Приговор не вступил в законную силу.