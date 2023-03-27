Екатеринбурженка, у которой после стоматолога начала гнить челюсть, обратилась к Бастрыкину

По словам Елены Ворошниной, в клинике не реагировали на ее жалобы и уверяли, что угрозы здоровью не будет. Фото: из архива героини публикации

Жительница Екатеринбурга, у которой после приема у стоматолога начала гнить челюсть, обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Елена Ворошнина пришла в стоматологическую клинику «Трисмайл» в августе 2019 года, так как у нее начала гноиться десна под верхним имплантом.

- Мне удалили имплант и поставили на его место новый. Через некоторое время проблема вернулась, но директор «Трисмайл», который проводил мне лечение, уверял, что все будет хорошо, а на все мои жалобы о том, что у меня опухла и гноится десна, советовал лишь полоскать рот хлоргексидином и мазать десну противовоспалительной мазью. За эти четыре года я впустую отдала на лечение зубов около 200 тысяч рублей, - рассказывала «КП-Екатеринбург».

И только 13 марта 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в другую клинику и узнала, что у нее начала гноиться не только десна, но и челюсть. Теперь женщине нужна срочная операция.

Вместе с юристом Юлией Липинской жительница Екатеринбурга обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело.

- Я усматриваю в действиях клиники состав преступления по части первой статьи 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директор клиники, понимая, что нельзя устанавливать импланты, поставил; а когда она приходила с последствиями, продолжал тянуть деньги с учетом того, что у нее начала гноиться челюсть. Мы планируем обратиться в Следственный комитет с заявлением по данному факту. Также сначала с досудебной претензией обратимся в клинику, далее непосредственно в суд. Параллельно я буду добиваться того, чтобы женщине оказали медицинскую помощь, буду обращаться к хирургам, которые смогут принять меры, - поясняет юрист Юлия Липинская.

«КП-Екатеринбург» направила запрос на имя главного врача в клинику «Трисмайл». На момент публикации получить ответ не удалось.