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НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:00

На Режевском тракте в ДТП пострадали два человека

Одна из машин от удара улетела в кювет
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 29 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск утром 27 марта столкнулись две легковушки. Судя по видео, опубликованному в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», одна из машин от удара улетела в кювет.

- Предварительная причина - выезд на встречную полосу. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место. Обстоятельства выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным в аварии пострадали два человека.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 26 марта произошло жуткое ДТП. На улице 8 марта, 197 пьяный водитель Citroen влетел сначала в Nissan Tiida, а затем столкнулся с машиной скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека.

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