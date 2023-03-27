На Режевском тракте в ДТП пострадали два человека

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 29 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск утром 27 марта столкнулись две легковушки. Судя по видео, опубликованному в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», одна из машин от удара улетела в кювет.

- Предварительная причина - выезд на встречную полосу. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место. Обстоятельства выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным в аварии пострадали два человека.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 26 марта произошло жуткое ДТП. На улице 8 марта, 197 пьяный водитель Citroen влетел сначала в Nissan Tiida, а затем столкнулся с машиной скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека.

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