Женщина в коме: в Екатеринбурге легковушка столкнулась со скорой

В машине предполагаемого виновника аварии сотрудники полиции обнаружили несколько емкостей с алкоголем Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 26 марта произошло жуткое ДТП. На улице 8 марта, 197 пьяный водитель Citroen влетел сначала в Nissan Tiida, а затем столкнулся с машиной скорой помощи.

- По предварительным данным автомобиль Citroen двигался со стороны Водительского проезда в сторону Шварца. Водитель иномарки выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где по касательной столкнулся с автомобилем Nissan Tiida, после чего допустил столкновение с машиной Скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В ДТП пострадали четыре человека. 64-летнего водителя Citroen с сочетанной травмой доставили в ГКБ №36. 44-летнюю женщину, которая ехала с ним, госпитализировали в ГКБ №23. Она находится в коме.

Также получили травмы врач и фельдшер скорой. Они также были доставлены в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что в машине предполагаемого виновника аварии сотрудники полиции обнаружили несколько емкостей с алкоголем.