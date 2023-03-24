В Екатеринбурге патрульные задержали 44-летнего мужчину с синтетическими наркотиками

Мужчину заметили на улице Инженера Алиева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульное поймали 44-летнего мужчину с синтетическими наркотиками. На него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне патрульные заметила на улице Инженера Алиева, 31 подозрительного мужчину. При виде сотрудников ППСП он выкинул сверток за землю.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полицейские в присутствии понятых изъяли сомнительную находку с порошкообразным веществом и направили на исследование, - рассказали в полиции.

Мужчину отвезли в дежурную часть. Оказалось, что 44-летний свердловчанин не работает и ранее не судим. Экспертиза показала, что в свертке находился синтетический наркотик метилэфедрон. Его вес составил 0,41 грамма. Он признался, что купил наркотики в интернете для личного использования.

На мужчину завели уголовное дело за хранение веществ. А также на него составили административный материал за отказ проходить медицинское освидетельствование.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.