Подозреваемого заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске мужчина проник в чужую квартиру и обокрал ее. Так у свердловчанки пропало имущество на 29 тысяч рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне в дежурную часть города обратилась 27-летняя женщина. По ее словам, из ее дома пропало имущество. Ущерб она оценила в 29 тысяч рублей. Свердловчанка рассказала, что ранее они с сожителем вместе выпивали в кафе. Там они познакомились с мужчиной, который ушел из заведения раньше пары.

- Вернувшись домой, заявительница обнаружила, что входная дверь в квартиру была не заперта на замок, хотя при уходе из квартиры женщина утверждает, что запирала ее. Пройдя в квартиру, гражданка обнаружила, что приоткрыта деревянная балконная дверь, - рассказали в полиции.

После этого, женщина поняла, что из квартиры пропали ноутбук, музыкальное оборудование, клавиатура, компьютерная мышь и охладительная система. Свердловчанка заподозрила в краже нового знакомого.

Полицейским удалось оперативно найти молодого человека. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Красноуфимска. Он признался в краже и вернул имущество обратно. Однако на него завели уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

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