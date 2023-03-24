В СК прокомментировали смерть 14-летнего мальчика в Ирбите. Ученик восьмого класса покончил с собой 14 марта после двух двоек по русскому языку.
- Следственным комитетом по Свердловской области выясняются все обстоятельства, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В полиции отметили, что сейчас опрашиваются родственники мальчика.
- Подразделением полиции по делам несовершеннолетних территориального ОВД опрашиваются родные подростка, его ровесники и педагоги, - добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что в Екатеринбурге свел счеты с жизнью 17-летний студент из Березовского. Следственный комитет возбудил уголовное дело.