В СК прокомментировали смерть 14-летнего мальчика в Ирбите. Ученик восьмого класса покончил с собой 14 марта после двух двоек по русскому языку.

- Следственным комитетом по Свердловской области выясняются все обстоятельства, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что сейчас опрашиваются родственники мальчика.

- Подразделением полиции по делам несовершеннолетних территориального ОВД опрашиваются родные подростка, его ровесники и педагоги, - добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге свел счеты с жизнью 17-летний студент из Березовского. Следственный комитет возбудил уголовное дело.