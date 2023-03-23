На уральской трассе в столкновении трех большегрузов пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе между Верхней Турой и Качканаром в столкновении двух грузовых газелей и фуры пострадали два человека. Авария произошла днем 23 марта.

На место происшествия выехали автоинспекторы, им предстоит выяснить причины случившегося. Кто стал виновником аварии, пока неизвестно.

- Обстоятельства выясняются, - коротко прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее в Карпинске пьяный водитель отечественной легковушки на большой скорости сбил пешехода прямо во дворе жилого дома. Инцидент произошел 21 марта на улице Ленина.

Владелец Lada Priora снес скамейки около подъезда и протащил за собой мужчину, рядом с которым находилась женщина, лишь чудом не попавшая под колеса.