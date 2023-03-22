В Карпинске пьяный водитель сбил пешехода прямо во дворе жилого дома

Владелец Lada Priora снес скамейки около подъезда и протащил за собой мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске пьяный водитель отечественной легковушки на большой скорости сбил пешехода прямо во дворе жилого дома. Инцидент произошел 21 марта на улице Ленина.

Владелец Lada Priora снес скамейки около подъезда и протащил за собой мужчину, рядом с которым находилась женщина, лишь чудом не попавшая под колеса.

- 28-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения и наехал на пешехода, жителя Североуральска. Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У пострадавшего врачи обнаружили ушиб, ссадины и гематомы правой ноги, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле вечером 21 марта 40-летний водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе 64-летнюю пенсионерку. ДТП произошло у дома № 163 по улице Красноармейской.