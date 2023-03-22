В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе пенсионерку

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле вечером 21 марта 40-летний водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе 64-летнюю пенсионерку. ДТП произошло у дома № 163 по ул. Красноармейской.

- Водитель пояснил, что, поворачивая направо на ул. Красноармейскую, посмотрел налево, а потом уже направо, где увидел женщину на пешеходном переходе, избежать наезда ему не удалось. Мужчина предложил вызвать скорую медицинскую помощь, пешеход отказалась. После чего он настоял и доставил женщину в травматологический пункт самостоятельно, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Женщине диагностировали ушибленную рану головы, оказали помощь и отпустили домой. После этого водитель сообщил о случившемся в ГИБДД.

Инспекторы привлекли его к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ за не предоставление преимущества в движении пешеходу, а так же по ст. 12.27 ч. 1 КоАП РФ за невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является.

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