ОАО «РЖД» расширит участие в федеральных образовательных проектах для школьников

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов и управляющий директор ФГП Иван Есин.

Подписание прошло в рамках Всероссийского фестиваля профориентации школьников «Билет в будущее» на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в присутствии министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

- Российские железные дороги – один из главных стратегических партнеров и заказчиков системы образования страны. Железнодорожники одними из первых начали реализовывать федеральный проект «Профессионалитет». С первых дней студенты колледжей сразу проходят производственную практику. Наша общая цель – чтобы молодежь получала качественное профессиональное образование, а в дальнейшем – рабочие места, социальные пакеты, официальную и достойную зарплату, – отметил Сергей Кравцов.

Глава федерального министерства поблагодарил свердловских педагогов-наставников, которые занимаются образованием детей и профессиональной подготовкой кадров, и наградил благодарственным письмом Дмитрия Шаханова за личный вклад в развитие системы профобразования в России.

– Для РЖД как крупнейшего работодателя важно обеспечить максимальный охват ребят, которые независимо от места жительства смогли бы познакомиться с профессиями компании. В рамках проекта «Билет в будущее» более 3 тысяч детей испытали свои силы в профессиональных пробах на детских железных дорогах, и мы надеемся, что в этом году мы предоставим возможность школьникам познакомиться с еще большим количеством железнодорожных профессий и посетить предприятия отрасли, — комментирует Дмитрий Шаханов.

ОАО «РЖД» участвует в проекте «Билет в будущее» (реализуется ФГП при поддержке министерства просвещения РФ) практически с момента его основания – с 2021 года. На базе предприятий компании проводятся профориентационные уроки и мастер-классы, в ходе которых школьники имеют возможность познакомиться со спецификой отрасли и основными железнодорожными профессиями.

Обучение в рамках проекта уже прошли более 30 преподавателей детских железных дорог. Для школьников регионов на базе ДЖД и технопарков «Кванториум» проводятся профессиональные пробы, которые включают тематические лекции и практические задания. В 2022 году проведено более 200 таких проб с общим охватом более 3200 человек.