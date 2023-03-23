Интерьер Osteria Dolce вдохновлен историей здания Фото: предоставлено рестораном

В Екатеринбурге открылся итальянский ресторан Osteria Dolce. Он расположен в помещении «Синара Центра», где раньше работала Pinzeria by Bontempi.

- Шеф-повар Максим Караваев и команда нового проекта тщательно подготовились к открытию, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ресторане.

Фото: предоставлено рестораном

Интерьер Osteria Dolce вдохновлен историей здания. Как рассказали в ресторане, в 1824 году здесь побывал российский император Александр I. Его парадный портрет украшает главную лестницу.

В залах использованы работы классического венецианского художника Тьеполо, работавшего, в том числе и для российского императорского двора. Под люстрой в центре большого зала размещен антикварный дубовый стол - современник здания.

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