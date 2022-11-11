Итальянский шеф-повар подал в суд на три пиццерии в Екатеринбурге

Претензии к ресторанам Кирилла Шлаена связаны с ведением бизнеса на правах франшизы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи подал в арбитражный суд на три пиццерии в Екатеринбурге, принадлежащие ресторатору Кириллу Шлаену. Информация об этом содержится в картотеке суда. Общая сумма иска - 1,5 миллиона рублей.

Судя по всему претензии компании Валентино Бонтемпи к ресторанам Кирилла Шлаена связаны с ведением бизнеса на правах франшизы. Пиццерии были открыты по франшизе под названием Pinzeria by Bontempi. Однако несколько месяцев назад Кирилл Шлаен перестал сотрудничать с Валентино Бонтемпи и заведения сменили названия на Pizzeria.

- Это связано с тем, что Бонтемпи перешел на поставки ресторанам готового замороженного продукта и условием пролонгации нашего договора была закупка замороженной основы в Москве. Определять правила франшизы – безусловное право владельца бренда. А мы, как рестораторы, все-таки считаем, что пицца должна делаться на месте руками поваров, как говорится «от муки», - рассказал «КП-Екатеринбург» Кирилл Шлаен.

Кирилл Шлаен отметил, что его рестораны постепенно перестали использовать имя Валентино Бонтемпи и товарные знаки по согласованию с ним.

Он также отметил, что рестораны в «Синара Центре» и «Ельцин Центре» будут и дальше работать и развиваться. Корнер в Estory в «Гринвиче» в свою очередь будет закрыт.