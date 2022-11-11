Известные рестораторы Екатеринбурга Шлаен и Левандовская уходят из Estory

Точки Евгении Левандовской продолжат свою работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом на Урале фудмаркете Estory готовятся изменения. Два крупных ресторатора Екатеринбурга готовятся выйти из проекта и продать свои заведения.

Известный бизнесмен Кирилл Шлаен продает популярные на площадке ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге рестораны - Pizzeria, «Агонь» и «Хинкали Котэ». По его словам, переговоры с новыми арендаторами уже ведутся, но конкретики пока нет.

- Я считаю Estory – самым ярким и масштабным ресторанным проектом в Екатеринбурге за последние несколько лет. Он обращен к молодому поколению рестораторов и потребителей. Как показало время, наш опыт находит больше применения в традиционных ресторанах. За минувший год мы открыли несколько больших проектов, в том числе «Большой грузинский» и «Шави Ломи» и все наше внимание направлено на них. Поэтому, пришло время уступить наши прекрасные корнеры на Estory коллегам, ориентированным на активную молодую аудиторию, - уточняет «КП Екатеринбург» Кирилл Шлаен.

Уход заведений Шлаена компенсируется открытием сразу четырех новых корнеров в Estory Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделка с новыми владельцами, которые перезапустят заведения ресторатора, может состоятся в ближайшее время. Директор по маркетингу в Estory Екатерина Шихова считает, что подобные изменения – необходимая вещь для фудмаркета.

Если три заведения Кирилла Шлаена полностью уйдут с площадки, то точки Евгении Левандовской продолжат свою работу. Речь идет о корнерах «Fish' n' chips», «Hungry birds» и «El macho»

- Фудмаркет – это живой организм, поэтому любые подобные изменения для него нормальны. Новые точки должны появляться, чтобы гостям было интересно к нам приходить. Заведения Левандовской разработаны с концепцией, которая ориентирована специально под работу фудмаркета, поэтому они продолжат свое существование, - уточняет «КП Екатеринбург» Екатерина Шихова.

Уход Pizzeria, «Агонь» и «Хинкали Котэ» компенсируется открытием сразу четырех новых корнеров в Estory. Это будет заведения паназиатской кухни, блинная, хотдожная, а также пиццерия.