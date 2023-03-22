На Свердловской железной дороге усилят охрану, чтобы избежать диверсий и терактов

По документам, наиболее уязвимые перегоны нужно определить к лету Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области составят список участков железной дороги, которые будут усиленно охраняться от потенциальных диверсантов и террористов. Соответствующее распоряжение 20 марта подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

По документам, наиболее уязвимые перегоны нужно определить к лету.

Руководителям организаций - правообладателям объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры […] до 7 июля определить участки перегонов, требующие первоочередной защиты от террористических актов и диверсий, - говорится в указе - принять меры по организации их патрулирования силами ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области за попытку саботажа задержали 29-летнего уральца. По версии следствия, украинская разведка завербовала жителя Среднего Урала для диверсии на железнодорожных путях.