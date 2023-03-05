Обвиняемому в диверсии на Свердловской железной дороге ужесточили обвинение

29-летнего Владлена Меньшикова за попытку задержали сотрудники ФСБ 30 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемому в диверсии на Свердловской железной дороге ужесточили обвинения. 29-летнего Владлена Меньшикова за попытку задержали сотрудники ФСБ 30 сентября 2022 года. Мужчина установил перемычку между двумя рельсовыми нитями из алюминиевой проволоки. Диверсия готовилась на 80 километре перегона «Реж - Стриганово».

На момент задержания и ареста фигуранту дела вменялась статья о диверсии. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. Однако теперь Владлену Меньшикову добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности России и в публичных призывах к терроризму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

- Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на диверсию», ст. 275.1 «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «Публичные призывы к террористической деятельности», - цитирует ТАСС переданную им информацию.

При этом «КП-Екатеринбург» В Свердловском областном суде не подтвердили эту информацию.

- Это не наша информация. Суды не предъявляют обвинение, это не наша компетенция, - сообщили в ведовстве.

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