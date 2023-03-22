За последние шесть месяцев необходимость в таких работниках упала на 35% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сократилась потребность в сотрудниках на оборонных предприятиях, за последние шесть месяцев необходимость в таких работниках упала на 35% и составила 4,2 тысячи человек.

По данным ТАСС, которое ссылается на регионального министра промышленности и науки Сергея Пересторонина, еще в августе прошлого года заводы нуждались в 6,5 тысячи человек.

- Потребность постоянно варьируется, потому что сейчас очень активно идет наполнение. Задачи есть, заказы есть, надо только успевать их выполнять, - заявил министр.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге арестовали генерального директора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малика Гайсина, бизнесмена обвинили по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и отправили под домашний арест.