В Екатеринбурге арестовали генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина

В следствии полагают, что предприятие сорвало государственный оборонный заказ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арестовали генерального директора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малика Гайсина, бизнесмена обвинили по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и отправили под домашний арест.

В следствии полагают, что предприятие сорвало государственный оборонный заказ.

- 16 марта Гайсину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 28 дней, то есть по 13 мая. Статья 201 часть 1 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», В апелляционную инстанцию жалоба на меру пресечения пока не поступала, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Малик Гайсин в 90-е годы прошлого столетия был одним из крупнейших бизнесменов Свердловской области. В 1995 году он участвовал в выборах губернатора и избирался депутатов Госдумы, однако к 2000-м годам ушел из политики и на время затих.