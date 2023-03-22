В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мегаполис»

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В Екатеринбурге утром 22 марта эвакуировали ТЦ «Мегаполис». Из здания вывели посетителей и сотрудников. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Проходили плановые мероприятия по эвакуации персонала и посетителей торгового центра, связанные с проверкой действий охраны. Мы проводим такие проверки постоянно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ТЦ «Мегаполис».

Напомним, вечером 21 марта в Екатеринбурге были эвакуированы люди из торгового центра «Парк Хаус». Как оказалось, тревога была учебной. «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, что в здании не было пожара. Сотрудники магазина были предупреждены об учебной тревоге.

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