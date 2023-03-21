В Екатеринбурге из здания торгового центра эвакуировались люди

На место приехали пожарные машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из торгового центра «Парк Хаус» были эвакуированы люди. Как оказалось, тревога была учебной. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Вечером 21 марта на место прибыли несколько пожарных машин. Все посетители и сотрудники вышли на улицу. Однако, огня и дыма в торговом центре не было.

- В торговом центре «Парк Хаус» прошла плановая эвакуация. В здании не было пожара. Сотрудники магазина были предупреждены об учебной тревоге, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге в районе Академический загорелся автобус. Однако информации о пожаре не поступало в ведомства.

- Сообщений и возгорании не поступало. Скорее всего, водитель автобуса самостоятельно справился с огнем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

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