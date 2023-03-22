В Екатеринбурге наказали руководителей майора МЧС, задержанного за взятку

Майора, который возглавлял одно из отделений по надзорной деятельности и профилактической работе в МЧС задержали 15 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наказали руководителей майора МЧС, задержанного по подозрению во взятке. Об этом пишет E1.RU. Сообщается, что для этого в столицу Урала приезжала проверка из Москвы.

- Руководителю управления надзорной деятельности и профилактики МЧС полковнику Станиславу Ш. влепили неполное служебное соответствие, а сотрудник УСБ, который должен был пресекать взятки и бороться с коррупцией, получил строгий выговор, - рассказал изданию источник в силовых структурах.

Также инсайдер добавил, что готовятся кадровые чистки.

Напомним, майора, который возглавлял одно из отделений по надзорной деятельности и профилактической работе в МЧС задержали 15 марта.

Ранее в УФСБ по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что информации по этому поводу у них нет. Получить комментарий от МЧС на момент публикации материала не удалось.

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