В Екатеринбурге задержан высокопоставленный майор МЧС

Майора подозревают во взятке в размере 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 15 марта ФСБ задержала майора, который возглавляет одно из отделений по надзорной деятельности и профилактической работе в МЧС. Об этом пишет E1.RU. По данным издания, его подозревают в получении в качестве взятки 300 тысяч рублей.

- Говорят, что это была целая схема, поставленная на поток, и возможны еще задержания. Оперативная работа продолжается, - рассказал E1.RU источник. - Кто именно передал ему взятку и в чьих интересах - пока неизвестно.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что информации по этому поводу у них нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области судебный пристав из Верхней Салды попалась на получении взяток и служебном подлоге. Во время разбирательства выяснилось, что женщина с 2016 по 2021 год вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, получая от должников деньги за окончание исполнительного производства.

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