Всего за пять лет она смогла незаконно получить 660 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области судебный пристав из Верхней Салды попался на получении взяток и служебном подлоге. Во время разбирательства выяснилось, что женщина с 2016 по 2021 годы вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, получая от должников деньги за окончание исполнительного производства.

Всего за это время она смогла незаконно получить 660 тысяч рублей, из-за чего не было взыскано порядка семи миллионов рублей.

- Несмотря на то, что свою вину подсудимая так и не признала, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки за незаконные действия», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». По решению суда женщина проведет в колонии общего режима девять лет.