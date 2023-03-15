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НовостиОбщество15 марта 2023 15:33

Судебный пристав из Верхней Салды попался на получении взяток и служебном подлоге

Женщина незаконно получила порядка 660 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Всего за пять лет она смогла незаконно получить 660 тысяч рублей

Всего за пять лет она смогла незаконно получить 660 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области судебный пристав из Верхней Салды попался на получении взяток и служебном подлоге. Во время разбирательства выяснилось, что женщина с 2016 по 2021 годы вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, получая от должников деньги за окончание исполнительного производства.

Всего за это время она смогла незаконно получить 660 тысяч рублей, из-за чего не было взыскано порядка семи миллионов рублей.

- Несмотря на то, что свою вину подсудимая так и не признала, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки за незаконные действия», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». По решению суда женщина проведет в колонии общего режима девять лет.