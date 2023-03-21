В Свердловскую область попала крупная партия зараженных мандаринов из Пакистана

Специалисты отметили, что зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала крупная партия мандаринов из Пакистана, зараженная карантинным вредителем. Как оказалось, в плодах цитрусовых обнаружили красную померанцевую щитовку.

- Красная померанцевая щитовка расселена по всему свету. Этот вредитель питается соками разнообразных растений. Жизнедеятельность щитовки вызывает ослабление растений, снижение урожайности и товарной ценности плодов, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области.

Специалисты отметили, что зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск, поэтому 18-тонной партии фруктов дали «зеленый свет».

Ранее в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыла крупная партия цветов. 560 срезов роз и гвоздик специалисты лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проверили на содержание карантинных вредителей.