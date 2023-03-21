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НовостиОбщество21 марта 2023 16:40

В Свердловскую область попала крупная партия зараженных мандаринов из Пакистана

Как оказалось, в плодах цитрусовых обнаружили красную померанцевую щитовку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисты отметили, что зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск

Специалисты отметили, что зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала крупная партия мандаринов из Пакистана, зараженная карантинным вредителем. Как оказалось, в плодах цитрусовых обнаружили красную померанцевую щитовку.

- Красная померанцевая щитовка расселена по всему свету. Этот вредитель питается соками разнообразных растений. Жизнедеятельность щитовки вызывает ослабление растений, снижение урожайности и товарной ценности плодов, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области.

Специалисты отметили, что зараженные плоды как вид продукции несут низкий фитосанитарный риск, поэтому 18-тонной партии фруктов дали «зеленый свет».

Ранее в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыла крупная партия цветов. 560 срезов роз и гвоздик специалисты лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проверили на содержание карантинных вредителей.