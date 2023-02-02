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НовостиОбщество2 февраля 2023 20:14

В Екатеринбург привезли зараженные розы и гвоздики из Литвы

Партию цветов сожгли
Дарья ЧИПУРИНА
560 зараженных срезов роз и гвоздик сожгли

560 зараженных срезов роз и гвоздик сожгли

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» прибыла крупная партия цветов. 560 срезов роз и гвоздик специалисты лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проверили на содержание карантинных вредителей.

В привезенных из Литвы цветах нашли западный цветочный трипс. Это один из опаснейших карантинных вредителей. Насекомое может переносить различные заболевания. Размножаться он может не только в цветах, но и в овощах и фруктах.

- В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция в количестве 560 штук уничтожена, - рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Ранее, 29 января, в Екатеринбург из Таджикистана прибыло 12 килограммов опасного мяса. Его нашли в багаже у пассажира. Продукт без упаковки и маркировки уничтожили. Материалы дела передали в таможенные органы.

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