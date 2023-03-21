Более 20 «противоразмывных» поездов сформировала СвЖД для защиты инфраструктуры в период весеннего паводка

Фото из архива РЖД

Свердловская железная дорога сформировала 22 специальных противоразмывных поезда, которые предназначены для предотвращения случаев деформации земляного полотна и подтопления железнодорожных путей, защиты инженерных сооружений в период снеготаяния и пропуска паводковых вод. Они закреплены за крупными железнодорожными узлами и ключевыми станциями: Верещагино, Пермь-Сортировочная, Кунгур, Левшино, Всеволодо-Вильва, Чусовская, Губаха, Кузино, Дружинино, Шарташ, Богданович, Егоршино, Туринск-Уральский, Войновка, Верх-Нейвинск, Гороблагодатская, Серов-Заводской, Верхнекондинская, Демьянка, Сургут, Ноябрьск I и Пурпе.

В составе противоразмывных поездов - 150 платформ со щебнем, бутовым камнем, песком, круглым лесом и пиломатериалами, а также вагоны с необходимым оборудованием и инструментами. Такие поезда размещены на специально отведенных для них путях с возможностью отправления в обе стороны (к месту проведения работ) незамедлительно.

Фото из архива РЖД

Для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов в период весенних паводков и ледохода Свердловская магистраль реализует комплекс специальных сезонных мероприятий. Оперативным штабом СвЖД разработан план дислокации специализированного подвижного состава и техники, а также регламенты действий восстановительных бригад.

Для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов в период весенних паводков и ледохода Свердловская магистраль реализует комплекс специальных мероприятий. Оперативным штабом СвЖД разработан план дислокации специализированного подвижного состава и техники, а также регламенты действий восстановительных бригад. Определены приоритетные участки для проверки состояния водопропускных труб, опор контактной сети, систем водоотводов на станциях и прилегающих территориях. Под особым контролем - состояние искусственных сооружений: проводится работа по очистке от снега откосов насыпей и выемок, кюветов, водоотводных канав. Для этого максимально задействована специализированная техника. Ежедневно измеряется уровень воды в реках около железнодорожных мостов.

Фото из архива РЖД

На местах осуществляется постоянное взаимодействие с подразделениями МЧС и органами власти.

В настоящее время в регионах присутствия СвЖД наблюдается эффект так называемых «температурных качелей» - достаточно резкие перепады температуры воздуха в течение суток. В результате таяние снега происходит постепенно. По прогнозам гидрометеорологической службы СвЖД, активная фаза весеннего паводка и вскрытие ото льда основных рек в границах дороги начнется во второй половине апреля.