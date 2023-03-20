В Екатеринбурге подростку, попавшему под поезд, выплатят компенсацию

Пострадавший получит 220 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подросток добился получения компенсации после того, как попал под поезд в январе прошлого года. Известно, что инцидент произошел на перегоне Уктус – Шарташ. Экспертиза показала, что он ему был причинен тяжкий вред здоровью.

- Транспортный прокурор в интересах несовершеннолетнего и его матери обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Чкаловский районный суд эти требования удовлетворил: в пользу пострадавшего и его законного представителя взыскана компенсация в размере 220 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом грузовой поезд № 2566 насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел 5 марта на 22-м километре между станциями Арамиль - Кольцово.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также с целью координаций ее действий Свердловский транспортный прокурор. Предварительная причина травмирования – неосторожные действия самого пострадавшего, - сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.