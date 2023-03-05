Под Екатеринбургом грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Инцидент произошел между станциями Арамиль-Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом грузовой поезд № 2566 насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел 5 марта на 22 километре между станциями Арамиль-Кольцово.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также с целью координаций ее действий Свердловский транспортный прокурор. Предварительная причина травмирования – неосторожные действия самого пострадавшего, - сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.

В ведовстве проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, в новогоднюю вблизи станции Бойцы поезд насмерть сбил молодую маму из деревни Крылосово Свердловской области.

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