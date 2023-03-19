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НовостиОбщество19 марта 2023 12:20

В Роспотребнадзоре рассказали о правах уральцев, чьи рейсы до Сочи были перенесены или отменены

Памятка появилась после того, как уральский аэропорт массово переносил вылеты из-за тумана
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Памятка появилась после того, как уральский аэропорт массово переносил вылеты из-за тумана

Памятка появилась после того, как уральский аэропорт массово переносил вылеты из-за тумана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, что пассажиры, чьи рейсы накануне были задержаны, могут отказаться от полета, возместить убытки или взыскать штраф с авиакомпании.

Такая памятка появилась после того, как 18 и 19 марта уральский аэропорт массово переносил вылеты до Сочи из-за тумана.

- Отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета. Также пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, при задержке рейса пассажир может претендовать на бесплатные дополнительные услуги, например, на организацию хранения багажа.