В Роспотребнадзоре рассказали о правах уральцев, чьи рейсы до Сочи были перенесены или отменены

Памятка появилась после того, как уральский аэропорт массово переносил вылеты из-за тумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, что пассажиры, чьи рейсы накануне были задержаны, могут отказаться от полета, возместить убытки или взыскать штраф с авиакомпании.

Такая памятка появилась после того, как 18 и 19 марта уральский аэропорт массово переносил вылеты до Сочи из-за тумана.

- Отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета. Также пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, при задержке рейса пассажир может претендовать на бесплатные дополнительные услуги, например, на организацию хранения багажа.