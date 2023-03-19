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НовостиОбщество19 марта 2023 6:06

В Кольцово из-за сильного тумана задерживаются три рейса до Сочи

При этом аналогичная ситуация сложилась и сутками ранее
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По данным транспортной прокуратуры, с опозданием вылетят сразу три рейса

По данным транспортной прокуратуры, с опозданием вылетят сразу три рейса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово задерживаются вылеты до Сочи из-за сильного тумана в принимающей воздушной гавани. По данным транспортной прокуратуры, с опозданием вылетят сразу три рейса.

- По маршруту Екатеринбург-Москва, авиакомпании «Победа». Причина задержки - позднее прибытие воздушного судна из Сочи. По маршруту Екатеринбург-Сочи авиакомпаний «ИКАР» и Nord Wind. Причина - туман в аэропорту прибытия, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что аналогичная ситуация была и сутками ранее. Два рейса в Сочи и один в Москву задержали из-за сложных метеоусловий. По графику все три самолета должны были вылететь из Екатеринбурга еще утром 18 марта. Однако все их перенесли на 5-12 часов.