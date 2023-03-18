В аэропорту Кольцово из-за тумана задерживаются рейсы

Задержаны два рейса в Сочи и один в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово перенесли время вылета трех рейсов. Причиной тому стал туман. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.

Два рейса в Сочи и один в Москву задержали из-за сложных метеоусловий. По графику все три самолета должны были вылететь из Екатеринбурга еще утром. Однако все их перенесли на 5-12 часов.

- Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры. Прокуратура в аэропорту Кольцово организовала работу мобильной приемной, - сообщили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге задерживали рейс на 10 часов. Самолет должен был улететь в Таджикистан в 00:05. Однако вылететь он смог только в 10 часов утра. Причина переноса рейса была неизвестна. «Уральские авиалинии» от комментариев воздержались.

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