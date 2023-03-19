В 01:03 открытое горение удалось ликвидировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове во время пожара в четырехквартирном доме погиб человек. Сообщение о возгорании на улице Максима Горького поступило в 00:36 по местному времени. Огонь распространился на площади в 72 «квадрата».

- При разборке сгоревших конструкций в квартире № 1 обнаружено тело погибшего, личность устанавливается, - сообщается на сайте Управления гражданской защиты Серовского городского округа.

Что стало причиной происшествия, сейчас выясняется. При этом спасателям с помощью спасательного устройства удалось вынести из пламени еще одного человека.

В 01:03 открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее в поселке Верхняя Сысерть в ночь на 19 марта произошел крупный пожар, на площади в 300 квадратных метров сгорел частный жилой дом. Спасатели получили сообщение о возгорании в переулке Почтовом от дежурного в 04:15 по местному времени.