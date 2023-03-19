В поселке Верхняя Сысерть сгорел большой частный дом

Спасатели получили сообщение о возгорании в переулке Почтовом от дежурного в 04:15 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Верхняя Сысерть в ночь на 19 марта произошел крупный пожар, на площади в 300 квадратных метров сгорел частный жилой дом. Спасатели получили сообщение о возгорании в переулке Почтовом от дежурного в 04:15 по местному времени.

- В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Верхняя Сысерть. в 09:24 открытое горение удалось ликвидировать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в Реже в частном секторе загорелось недостроенное здание. Информация о пожаре поступила дежурному 18 марта в 7:11 утра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Советская. Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и восемь спасателей.