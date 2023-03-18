В Реже в частном секторе загорелся недострой

Пожар случился утром субботы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже в частном секторе загорелось недостроенные здание. Информация о пожаре поступила дежурному 18 марта в 7:11 утра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Советская. Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и восемь спасателей.

- На площади 16 квадратных метров повреждены сгорела недостроенная частная баня, - рассказали пожарные.

Уже спустя пять минут после звонка спасатели были на месте, им удалось локализовать огонь. Еще через восемь минут пожар удалось полностью потушить. Только к 7:45 были завершены все работы, спасатели разобрали сгоревшие конструкции и провели проливку. О пострадавших не сообщается.

Ранее, утром 16 марта, в цехе «Уралвагонзавода» произошел пожар. В бытовом помещении вспыхнул электроприбор после короткого замыкания. Спасателям удалось справиться с огнем за несколько минут.

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