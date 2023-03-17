На Ямале женатый гость взял в жены местную жительницу

Суд отменил незаконный брак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Надым на Ямале прокуратура узнала о заключении брака между женщиной и гостем из Азербайджана. Сотрудники надзорного ведомства обратили внимание на то, что на родине у мужчины уже есть жена.

Прокурор обратился в суд с требованием признать брак незаконным и аннулировать его, так как мужчина не расторг свой предыдущий брак на территории другого государства. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Суд поддержал требование прокурора, после супругов развели.