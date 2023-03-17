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НовостиОбщество17 марта 2023 3:14

На площади 1905 года на выходные закроют парковку

Здесь два дня будет работать ярмарка
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Парковку откроют в воскресенье вечером

Парковку откроют в воскресенье вечером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1905 года на выходные закроют парковку. Об этом предупредили в администрации города. Дело в том, что здесь развернется ярмарка.

- Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 субботы, 18 марта, до 19:00 воскресенья, 19 марта, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 17:00. Торговать на ней будут продуктами местных производителей - мясом, овощами, медом, тканями, одеждой, посудой и так далее.

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