Парковку откроют в воскресенье вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1905 года на выходные закроют парковку. Об этом предупредили в администрации города. Дело в том, что здесь развернется ярмарка.

- Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 субботы, 18 марта, до 19:00 воскресенья, 19 марта, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 17:00. Торговать на ней будут продуктами местных производителей - мясом, овощами, медом, тканями, одеждой, посудой и так далее.

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