В Екатеринбурге дома в районе Основинского парка вошли в программу реновации

Соответствующий приказ утвердил свердловский Минстрой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге участок в районе перекрестка улиц Вилонова – Учителей вошел в программу комплексного развития территории. Соответствующий приказ утвердил свердловский Минстрой. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

- Приказываю согласовать проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Вилонова, подготовленный администрацией Екатеринбурга, - сообщается в документе.

На территории стоят шесть двухэтажных многоквартирных домов, построенных в 1957 году, и недостроенный бизнес-центр.

Напомним, на строительном форуме 100+ TECHNO BUILD в Екатеринбурге в октябре прошлого года затронули тему программы комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге. В народе ее для простоты называют «реновацией». Так, заместитель министра строительства и инфраструктурного развития Свердловской области Максим Пучков рассказал, что в Екатеринбурге под КРТ попадут еще несколько территорий.