В Нижнем Тагиле пропал сотрудник «Тагилдорстроя»

Мужчина уехал в родной город Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле утром 13 марта пропал сотрудник «Тагилдорстроя» 38-летний Андрей Жуков. Об этом сообщили в официальной группе муниципального унитарного предприятия «Тагилдорстрой». По их данным мужчина исчез после того, как вышел из дома.

- Вчера жена сообщила в отдел полиции о пропаже мужа спустя три часа после того, как он ушел на работу. Оперативники выяснили, что мужчина уроженец Перми, а в Нижнем Тагиле проживает совсем недавно,- рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Также полицейские выяснили, что мужчина направился в родной город. Когда Андрей Жуков вышел из поезда в Перми, его встретили сотрудники полиции. Мужчину опросили. Он заверил, что с ним все в порядке.

Напомним, в Екатеринбурге завершились поиски 35-летнего Андрея Сумина, пропавшего 14 января. Мужчина погиб. Его поисками занимались полицейские и волонтеры.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.