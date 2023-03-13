В Нижнем Тагиле водитель влетел в дерево и оказался зажат в салоне

На место происшествия выезжали спасатели. Фото: Центр защиты населения

В Нижнем Тагиле водитель отечественной легковушки не справился с управлением, влетел в дерево и оказался зажат в салоне. Инцидент произошел днем 13 марта на улице Индустриальной.

Самостоятельно выбраться из машины владелец Lada Granta не смог, из-за чего на место происшествия выезжали спасатели.

- К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и передали сотрудникам СМП, - рассказали тагильские спасатели.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге автоинспекторы устроили погоню за водителем тонированной иномарки Mazda CX-7. Инцидент произошел еще 9 марта на улице Июльской. Полицейские хотели остановить машину с затемненными стеклами, однако водитель проигнорировал их требование.