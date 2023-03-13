Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 14:15

В Екатеринбурге автоинспекторы устроили погоню за водителем тонированной иномарки

Полицейские хотели остановить машину с затемненными стеклами, но водитель хотел скрыться
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За рулем иномарки был 43-летний мужчина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем иномарки был 43-летний мужчина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге автоинспекторы устроили погоню за водителем тонированной иномарки Mazda CX-7. Инцидент произошел еще 9 марта на улице Июльской. Полицейские хотели остановить машину с затемненными стеклами, однако водитель проигнорировал их требование, после чего завязалось преследование.

- Вскоре «Мазда» была остановлена, в ходе проверки документов установлено, что автомобилем управляет 43-летний мужчина, который пояснил, что при виде сотрудников ДПС растерялся и не захотел получать штраф, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством с затонированными стеклами. Теперь ему грозит штраф.