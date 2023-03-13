За рулем иномарки был 43-летний мужчина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге автоинспекторы устроили погоню за водителем тонированной иномарки Mazda CX-7. Инцидент произошел еще 9 марта на улице Июльской. Полицейские хотели остановить машину с затемненными стеклами, однако водитель проигнорировал их требование, после чего завязалось преследование.

- Вскоре «Мазда» была остановлена, в ходе проверки документов установлено, что автомобилем управляет 43-летний мужчина, который пояснил, что при виде сотрудников ДПС растерялся и не захотел получать штраф, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством с затонированными стеклами. Теперь ему грозит штраф.