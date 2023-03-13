Екатеринбургский митрополит заявил, что ищет средства на строительство храма на Эльмаше

Митрополит ответил на вопрос горожан по поводу храмов на Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский митрополит заявил, что ищет финансирование на постройку храма в одном из микрорайонов. Такое утверждение Евгений (Кульберг) сделал в ответ на вопрос горожан, почему на Эльмаше нет храмов в своем Telegram-канале.

- В бюджете епархии нет статьи на постройку храмов. Я ищу возможность строительства храма на Эльмаше как можно скорее. Давайте искать вместе — и обязательно получится, - пишет в своем Telegram-канале Екатеринбургский митрополит.

По его словам, возведение новых церквей и храмов для епархии трудное дело.

- Обычно храмы строятся теми приходами и инициативными людьми, у которых помимо желания есть к строительству и финансовая возможность. Епархия могла бы строить храмы и по собственной инициативе, равномерно распределяя их в шаговой доступности по районам города, и это было бы, наверное, прекрасно. Но в таком случае остальные приходы должны быть обложены взносами такой величины, которые никто бы не смог потянуть, - объясняет митрополит.

Недавно Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) ответил на вопрос, можно ли пороть детей. Он назвал такие методы «нежелательными».