Митрополит Евгений назвал такие меры нежелательными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский митрополит ответил, можно ли пороть детей. Владыка Евгений (Кульберг) назвал такие методы «нежелательными».

«Создание ребенку картины мира, в которой нет самой перспективы получить болезненное наказание, лишает его возможности подготовиться к реальности взрослой жизни, в которой такая перспектива есть.

Вы никогда не слышали о случаях, когда ребенок, выросший в благополучной семье, где его пальцем никто не трогал, подростком вдруг попадается на распространении наркотиков и получает лет 9 тюрьмы? Все знают о том, какие огромные сроки можно получить за нарушение закона.<> Но для того, чтобы жить во взрослом мире, где действует уголовный кодекс, совершенно не обязательно проходить через тюрьму.

Достаточно знать о ней и понимать, как вести себя, чтобы никогда туда не попасть. Воспитательная сила неотвратимости наказания зиждется на реальности тюрьмы. В идеальных условиях эта тюрьма должна быть пуста. Но она обязана быть», - написал владыка в своем telegram-канале.

Ранее митрополит в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] объяснил, почему отрицательно относится к новому закону о буллинге, который должен оградить детей от травли в школах. По мнению главы митрополии, у каждого педагога со стажем от 10 лет есть свои способы борьбы с буллингом.

Новый законопроект, по его мнению, не защитит ребенка от травли, а вот права учителей и родителей ограничит. Это главный минус документа.

- В определенные статьи законопроекта закладываются механизмы, которые под прикрытием благой идеи лишают возможности учителя и родителя самих ограждать своего ребенка, то есть, ограничивают родителей в правах, - рассказывал митрополит Евгений. - В том проекте, который выносился на первое обсуждение, таких закладок очень много. В таком виде этот закон принес бы гораздо больше вреда. Депутаты и общественники это заметили. Это очень хорошо. Надо прорабатывать такие законы, чтобы они работали на ребенка, на нашу страну.