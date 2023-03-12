Свердловский омбудсмен отреагировала на обращение мобилизованных к Путину

Видеообращение бойцы разместили в Telegram-канале. Фото: скриншот видео

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала тревожное обращение мобилизованных из Свердловской области. Ранее военнослужащие, прибывшие в ДНР из Свердловской области и Пермского края в конце декабря, записали видеообращение президенту Владимиру Путину.

На видео бойцы жалуются на руководство своего полка. По их словам, мобилизованных отправили на штурм без разведки и связи с другими подразделениями. Также военнослужащие утверждают, что их руководство их запугивает.

- Это подразделение не относится к зоне ответственности ЦВО, в котором в большинстве служат наши ребята. Как правило, мы знаем о просьбах наших земляков и помогаем им. Тревожных звонков из этой бригады не было, - сообщает Татьяна Мерзлякова на своей странице во «Вконтакте».

Также, по словам омбудсмена, в последние дни несколько появилось еще несколько идентичных обращений от военнослужащих из разных регионов.

- Если это какой-то спланированный заказ, с ним надо поработать. Если это непорядок в войсковых частях, его надо поправить. Я попросила руководителя Мобильной Приемной Уполномоченного в зоне СВО Евгения Тетерина получить достоверную информацию о том, что стало причиной для записи обращения, - заявила омбудсмен по Свердловской области.

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края уже организовало проверку по поводу видео мобилизованных.