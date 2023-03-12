Власти проводят проверку из-за обращения мобилизованных Свердловской области к Путину

Видео мобилизованных опубликовали в Telegram-канале. Фото: скриншот видео

Министерство территориальной безопасности Пермского края организовало проверку видео мобилизованных из Свердловской области и Пермского края. На видеообращении, опубликованного в Telegram-канале «Сирена», бойцы жалуются президенту России Владимиру Путину на руководство полка.

- Краевой Минтербез в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов, - сообщили в ведомстве, передает «Коммерсант-Прикамье».

Видео записали мобилизованные, прибывшие в зону СВО в конце декабря для территориальной обороны в ДНР. По их словам, бойцов отправили на штурм без разведки и связи с другими подразделениями. Также военнослужащие утверждают, что их руководство их запугивает.