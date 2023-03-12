Прощание с погибшим в зоне СВО уральцем пройдет на Аллее славы в Каменске-Уральском

Прощание пройдет 14 марта. Фото: "ВКаменскеЖИТЬ"

Военнослужащий из села Позариха Каменского района погиб в зоне спецоперации. Андрей Борисенко получил смертельное ранение во время боев за Артемовск в ДНР

- При выполнении поставленной задачи 20 января получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ему было 38 лет, - сообщает пресс-служба администрации Каменского района в группе во «Вконтакте «ВКаменскеЖИТЬ».

Андрей Борисенко закончил школу № 19. Затем работал на строительных объектах Каменска-Уральского.

- С конца октября 2022 года участвовал в боевых действиях. За храбрость, стойкость, мужество и героизм награжден медалью «За отвагу». Администрация Каменска-Уральского выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким отважного воина, - пишет администрация.

Церемония прощания с погибшим пройдет на Аллее славы 14 марта в 12:30. Похоронят военнослужащего на аллее героев Волковского кладбища.