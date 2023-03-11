В пожарной части Екатеринбурга поселилась кошачья семья

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

В пожарной части №2 живет кошачья семья кот Жужик и его мама-кошка. Сначала, зимой прошлого года спасатели прикормили его маму. Кошка сначала побаивалась людей, была отстраненная. А затем, стала ласковой.

Летом она принесла потомство – четверых котят. Троих забрали в семью сотрудники МЧС. А четвертого оставили в части и дали ему кличку Жужик. Теперь он верный спутник спасателей и уже стал настоящим талисманом части на улице Серафимы Дерябиной. За питанием кошачьей семьи пристально следят и назначили ответственных, которые приносят корм.

Любимое занятие пушистого – спать в ногах у сотрудников, а также инспектировать технику. Однажды кот Жужик даже забрался на автолестницу и выехал со спасателями на вызов. Правда, как оказалось, тревога была ложной и он вернулся прямиком на машине. Между собой спасатели даже шутят, что Жужику уже пора выдавать удостоверение и пошить форму.