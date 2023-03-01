«Катаются на автолестнице и ловят мышей»: в екатеринбургской пожарной части поселилась кошачья семья

Прилечь на технику - одно из любимых занятий кошек. Фото: предоставлено героем публикации

Кошачья семья поселилась в пожарно-спасательной части №2 Екатеринбурга. Еще год назад зимой была замечена одна голодная, совсем не ласковая и пугливая кошка. Ее начали прикармливать спасатели, а она стала чаще приходить к ним. Так четверолапая потеряшка стала другом для спасателей. И начала обживаться. А потом и вовсе порадовала пожарных потомством из четырех котят. Одного из них оставили в части и дали ему кличку – Жужик. «КП-Екатеринбург» узнали у спасателей части №2 ГУ МЧС России по Свердловской области как живут и несут службу коты-талисманы: Жужик и его мама.

ЗАМЕРЗАЛА НА УЛИЦЕ

К появлению питомца-талисмана команда спасателей части отнеслась хорошо. Да и затерявшуюся беднягу люди героических профессий стали оберегать.

- На улице стояли морозы, а она прибегала к нам поесть, да погреться в складских помещениях. Кличку ей так и не дали, безымянная она у нас. Поначалу она совсем не была расположена к общению. Не любила, чтобы ее гладили. А потом со временем стала ручной, начала обживаться здесь. Но предпочитала больше находиться на улице. Во время построения то и дело проходила мимо и вызывала у нас улыбку, - говорит спасатель Андрей.

Гараж - одно из любимых мест в части у хвостатых. Фото: предоставлено героем публикации

Должность за пушистой коллегой не закрепили. Летом спасатели заметили, что их безымянная подруга стала гораздо ленивее и охотится на мышей без энтузиазма. Оказалось, что она была беременна.

- В августе она принесла нам четырех котят. Она спряталась подальше от нас, пищали. А мы их достать никак не могли. И как только сорванцы подросли, они стали выходить к нам. Двух котят забрали к себе домой коллеги, еще один малыш куда-то отбился и потерялся, а четвертого решили оставить в части. Назвали его Жужиком. Он в отличие от мамы сразу был с нами ласковым, очень игривым, - рассказывает сотрудник.

Жужик тот еще любимец личного состава. Фото: предоставлено героем публикации

Одно из любимых кошачьих занятий – крепкий сон. Мать-кошка и ее сынок Жужик бывает, спят везде, где только им захочется. За их питанием смотрит отдельный сотрудник, который приносит кошачьей семье корм. Изощренными деликатесами спасатели их не балуют, но поделятся своим домашним обедом с ними с удовольствием.

ВЫЕЗЖАЕТ НА ВЫЗОВЫ

Чаще всего пушистые отдыхают под боком у спасателей. Но они не против пройти к личному составу и посмотреть, все ли на месте. Еще пушистые любят поиграть с инструментами, прилечь на журналы, грациозно залезать на технику. Например, Жужику удобнее всего наблюдать за обстановкой в части с пожарной автолестницы. Как-то раз, после сигнала о тревоге, он даже отправился на вызов.

- Мы выезжали из гаража. На полпути получили отбой, так как вызов был ложным. Заезжали в гараж и увидели картину: наш Жужик не успел сойти с платформы. Он все это время спокойно сидел на лестнице и не сбегал. Так и прокатился с нами. После этого мы уже между собой шутили, что ему уже пора пошить форму и сделать удостоверение, - говорит сотрудник МЧС Андрей.

Жужик случайно выезжал на пожар. Фото: предоставлено героем публикации

Каких-то способностей чувствовать приближение опасности и крупных пожаров за кошачьей семьей не замечали. Спасатель Андрей говорит, что чаще всего Жужик любит поспать у него в ногах. Также Жужик просто дарит спасателям хорошее настроение, а в знак благодарности за вкусняшки – громко мурчит.