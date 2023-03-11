В Екатеринбурге полицейские нагрянули в бары

фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полицейские Екатеринбурга, 10 марта, провели рейды по городским барам. В профилактических мероприятиях участвовали сотрудники ППС, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, кинологи и другие представители правопорядка. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

И все же отыскать нарушения в работе ночных заведений удалось. При проверке особое внимание было уделено охране и реализации алкоголя.

- Был проверен бар, на улице 8 Марта, в котором крепкий алкоголь реализовывался с нарушением законодательства. Его продавали без соответствующей лицензии. Полицейские изъяли алкоголь, который в дальнейшем направят на экспертизу. Также были проверены 28 посетителей заведения, - сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

По найденным нарушениям полицейские проведут проверку, в ходе которой примут соответствующие решения. На этом рейды в ночных заведениях не окончены. В дальнейшем сотрудники правопорядка продолжат их.