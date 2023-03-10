В Первоуральске водитель иномарки, проехав на красный, сбил мальчика

Пострадавшего ребенка с различными травмами увезли в детскую больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске водитель иномарки Honda, проехав на красный, сбил мальчика. При этом школьник пересекал проезжую часть на разрешающий свет светофора.

Пострадавшего ребенка с различными травмами увезли в детскую больницу № 9 в Екатеринбурге.

- Напоминаем водителям, что при приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными, заранее снижать скорость, пересекать переход, только полностью убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области 21-летний водитель из югороского города Урай приобрел в Екатеринбурге иномарку, но до дома ее не довез.

На Серовском тракте мужчина, возвращаясь на машине из уральской столицы в родной город, превысив скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в газовоз на базе грузовика Scania.