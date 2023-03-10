Мужчина купил в Екатеринбурге иномарку и попал на ней в ДТП на трассе

Машина после аварии превратилась в груду металла. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области 21-летний водитель из югороского города Урай приобрел в Екатеринбурге иномарку, но до дома ее не довез. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

На Серовском тракте мужчина, возвращаясь на машине из уральской столицы в родной город, превысив скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в газовоз на базе грузовика Scania.

Известно, что молодой мужчина получил права всего месяц назад. Вместе с ним в автомобиле в момент аварии находился его 22-летний друг. Оба попали с тяжелыми травмами в больницу Краснотурьинска.